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Африку засыпало снегом

В Южной Африке среди лета выпал снег. В сети появились фото и видео.

Африку засипало снігом

Во втором по численности населения городе Южно-Африканской Республики – Кейптауне – среди лета выпал снег, сообщает News24.

Аномальные осадки смутили жителей портового города.

В Кейптауне выпало около 10 см снега. В эту местность его принес холодный фронт.

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Напомним, в июне на востоке Канады за несколько часов выпало около 12 см снега.

Кроме того, снег летом зафиксировали в Карпатах.

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