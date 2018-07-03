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До €1800 за человека! ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации за долги СССР

Европейский суд по правам человека завершил рассмотрение исков 15 россиян с жалобой на то, что они не получили выплаты по выпущенным в 1982 году в СССР облигациям государственного внутреннего выигрышного займа.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ)

В решении ЕСПЧ, опубликованном на сайте, подчеркивается, что хотя Россия признала за собой обязанность расплатиться с держателями таких облигаций, истцы не смогли добиться выплаты денег.

Суд также отметил, что в 2010-2012 годах ЕСПЧ уже рассматривал подобные иски, однако за прошедшие годы полностью закрыть вопрос Россия так и не смогла.

В решении ЕСПЧ отмечается наличие “структурной проблемы”, связанной с неприятием властями мер по предоставлению той или иной компенсации владельцам облигаций 1982 года.

В то же время ЕСПЧ признал достойными удовлетворении жалобы только трех заявителей, которые смогли представить суду полную и достоверную информацию о происхождении облигаций.

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В итоге трем истцам ЕСПЧ присудил по €1800 в качестве компенсации морального вреда, а также обязал Россию выплатить каждому из них разные суммы в счет погашения материального ущерба.

Что касается других истцов, ЕСПЧ признал достаточным для компенсации морального вреда самого факта признания того, что их права были нарушены.

При этом шести из истцов ЕСПЧ присудил выплаты в размере от €30 до €1500 в счет компенсации понесенных ими расходов.

Ранее стало известно о планах родственников жертв катастрофы MH17 подать жалобу против России в ЕСПЧ. Сумма компенсаций может достичь миллионов.

Фото: Dreamstime

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