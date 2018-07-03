Детский туризм 2018: летние лагеря за рубежом

Не знаете, как организовать детский отдых за границей? Факты ICTV подготовили для вас подборку дорогих лагерей в городах разных стран мира.

Детский лагерь за рубежом – прекрасная возможность позаботиться о незабываемом отдыхе своего ребенка без вашего непосредственного участия. Здесь он сможет отдохнуть, найти друзей из разных уголков мира, пообщаться на иностранном языке с его носителями, узнать традиции и обычаи новой страны.

А о том, как организовать летний отдых не только для детей, но и для взрослых, читайте в спецпроекте Фактов ICTV.

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Лагерь AmEs

Лагерь, в котором отдых у Эгейского моря удачно сочетается с изучением иностранных языков и экскурсиями.

Детей ожидают 40 уроков в игровой форме с квалифицированными преподавателями AmEs и UNESCO, во время которых они будут учить английский и греческий языки.

Отель предлагает собственный песчаный пляж, бассейн, у которых всегда есть дежурные спасатели. В программу входят экскурсии археологическими памятниками наследия ЮНЕСКО.

Территория расположена в парковой зоне с оливковыми деревьями, она закрыта и охраняется круглосуточно. Трансфер осуществляется из аэропорта Львова. Возможен также переезд из Киева.

Возраст: 7-17 лет.

Продолжительность смены: 14 дней.

Адрес: Греция, Портохелион.

Стоимость: 685 eur.

Условия проживания: дети проживают в гостинице Galaxy Hotel по 3 человека в номере.

Питание: 3-разовое сбалансированное.

Программа: отдых у моря, плавание в бассейне, курс английского и греческого языков, пешие прогулки, экскурсии к археологическим памятникам ЮНЕСКО, соревнования, мастер-классы.

Лагерь FCBEscola

Настоящая находка для любителей футбола, в особенности для поклонников Месси и футбольного клуба Барселона. Однако пребывание в лагере возможно только в сопровождении родителей.

О расположении можно только мечтать – лагеря размещены в живописных уголках Каталонии. Рядом с лагерем стадион, где будут проходить ежедневные тренировки с лучшими коучами каталонского клуба.

Методика тренировок разработана специалистами футбольной школы FBEscola, где училась мировая звезда футбола Лионель Месси. Тренерский состав имеет категорию UEFA Pro и UEFA A, а вожатые – педагогическое образование.

Кульминацией пребывания в Испании станет поездка в Барселону, а также посещение знаменитого стадиона Камп Ноу.

Звезды клуба часто встречаются с воспитанниками лагеря, устраивают им автограф-сессию. Трансфер происходит самолетом из Киева, детей будут сопровождать русскоязычные вожатые.

Возраст: 8-14 лет.

Продолжительность смены: 7 или 15 дней.

Адрес: Барселона, Испания.

Стоимость: 1000-3500 eur (цена зависит от количества дней пребывания, программы, и включает стоимость проживания одного из родителей).

Условия проживания: проживание в отеле.

Питание: 4-х разовое здоровое питание.

Программа: ежедневные тренировки, экскурсия на стадион Камп Ноу, тур по Барселоне, развлекательная программа.

Лагерь Real Madrid Foundation

Еще один лагерь на базе знаменитого королевского клуба, где играет футбольная звезда, имя которой известно почти каждому человеку в мире, даже тем, кто ни разу не смотрел футбол – Криштиану Роналду.

Вожатые будут сопровождать детей туда и обратно, поэтому для волнения нет причин, но опять же пребывания в данном лагере возможно при участии кого-то из родителей.



Дети будут ежедневно тренироваться по методике клуба, существуют специальные тренировки для вратарей. Команда тренеров имеет звездный состав.

Однако самые яркие впечатления юные туристы смогут получить во время посещения легендарного стадиона сливочных Сантьяго Бернабеу, а также командного музея.

Говорят, что футболисты часто встречаются с маленькими фанатами, разговаривают с ними, оставляют автографы.

Возраст: 7-17 лет.

Продолжительность смены: 7 или 14 дней.

Адрес: Испания, Мадрид.

Стоимость: 2100- 4000 eur (цена зависит от количества дней пребывания и включает стоимость проживания одного из родителей)..

Условия проживания: дети проживают в номерах со всеми удобствами.

Питание: 4-разовое сбалансированное.

Программа: ежедневные тренировки, развлекательная программа, экскурсия на стадион Сантьяго Бернабеу и в музей Реал Мадрид.

Лагерь Edelweiss

Приветливая Чехия ласково принимать ваших детей в лагере Edelweiss. Их ждет множество познавательных экскурсий не только по городам Чехии, но и Дрезденом, Прагой и Краковом.

Дети будут проводить время активно и с пользой, изучая на выбор чешский или английский язык. Трансфер осуществляется поездом из Киева и Днепра, в стоимость входит страхование.

Возраст: 8-18 лет.

Продолжительность смены: 15 дней.

Адрес: Чехия, Гарраха.

Стоимость: 880 eur.

Условия проживания: дети проживают в пансионе V + V по 2-4 человека.

Питание: 3-разовое здоровое питание.

Программа: изучение чешского или английского языков, ночевка в соляной шахте Величко, экскурсия по Кракову, Дрездену и Праге, посещение завода Фольксваген,

трек и каньонинг в национальном парке Чешский рай, в заповедниках Чешская Швейцария и Саксонские Альпы, посещение аквапарка Babylonи научного парка развлечений iQlandi»в Либерни,

катание на бобовой драге в Гаррахове, скалолазанье, туристическая подготовка, экскурсия на Стекольный завод в Чехии, посещение аквапарка Tarnowskie,

ночевка в монастыре Салезианского ордена, экскурсия в Королевскую с рыбное шахту в Тарновских горах, поход в Карканошський заповедник.

Лагерь Art Box Camp

Программа лагеря создана по трем направлениям: дизайн и ювелирное искусство (дети узнают об особенностях профессии дизайнера и ювелира, что такое 3D-моделирование, как работать с паттернами, как создавать украшения).

Архитектура и градостроительство: мальчики и девочки узнают обо всех тонкостях работы архитекторов, создадут собственные проекты и модели.

Музыка и вокал. В этом направлении участники разделятся на отдельные музыкальные группы, познают весь процесс создания музыкального продукта, начиная с написания текста, заканчивая записью трека и организацией концерта.

Также программа предусматривает экскурсии, развлекательные мероприятия, занятия спортом, отдых у озера. Трансфер в Ригу осуществляется самостоятельно, дальше детей встретят и доставят до места назначения.

На территории заведения есть озеро, пляж, беседки, игровая площадка, футбольное поле, сцена, площадка для волейбола и баскетбола.

Возраст: 12-18 лет.

Продолжительность смены: 8 или 15 дней.

Адрес: Латвия, г.Шкеди.

Стоимость: 8 дней – 600 eur, 15 дней – 1100 eur.

Условия проживания: дети проживают в комнатах по 2-3 человека.

Питание: 4-разовое + перекусы и кофе-брейки.

Программа: дизайн и ювелирное искусство, архитектура и градостроительство, музыка и вокал, творческие мастерские, отдых на пляже и у озера, концерты, фестивали, экскурсии.

Лагерь Kensington Academy of English

Где лучше выучить английский, как не в столице Великобритании – в Лондоне?

Ваших детей ждет 15 часов в неделю интенсивного изучения языка в атмосфере английского города.

А также 15 часов полезных воркшопов, создание и разыгрывание спектаклей, познавательные прогулки, вечеринки.

В стоимость путевки входит медицинская страховка, расходы на визу и перелет оплачиваются дополнительно.

Возраст: 14-17 лет.

Продолжительность смены: 7, 14, 21, 28 дней.

Адрес: Великобритания, г. Лондон.

Стоимость: 7 дней – 675 gbp, 14 дней – 1350 gbp, 21 день – 2025 gbp, 28 – 2700 gbp.

Условия проживания: дети проживают в студенческий резиденции, у каждого свой одноместный номер.

Питание: 3-разовое здоровое.

Программа: интенсивное изучение английского языка, мастер-классы, воркшопы, экскурсии, пешие прогулки, создание и постановка собственных спектаклей.

Лагерь Let’ucha Ryba

Лагерь пропагандирует летний отдых у воды, детям предлагается провести 8 дней на яхте, путешествуя Стокгольмским архипелагом.

Они будут наблюдать красоту рыбацких деревень, островков, мощных скал, отдохнут от напряжения города, насладившись покоем и свежестью Балтики.

Это атмосферное путешествие дополнится рыбалкой, интересными историями, развлекательными играми и блюдами от кока.

Трансфер детей к месту сбора осуществляется самостоятельно.

Возраст: 5-23 лет.

Продолжительность смены: 8 дней.

Адрес: Швеция, Стокгольм.

Стоимость: 650 eur.

Условия проживания: ночевка в палатках.

Питание: полевая кухня, готовить будет кок.

Программа: путешествия на яхте, подводное плавание, рыбалка.

Лагерь Nova Anglia

Черногория – Балканская страна на побережье Адриатического моря. Детей ожидает приятный отдых у моря с полезным сочетанием изучения английского языка.

Пляж, где будут купаться юные туристы, обладает международным знаком экологического признания Голубой флаг, вдоль него есть пальмовая набережная для прогулок.

Дополнительно в программе информативные экскурсии по достопримечательностям Адриатического побережья, морские прогулки, пикники, занятия английским с его носителями.

Инфраструктура комплекса насчитывает футбольное, баскетбольное и волейбольная площадка, кафе. Трансфер осуществляется самостоятельно, в Черногории детей встречают.

Возраст: 7-14 лет.

Продолжительность смены: 14 дней.

Адрес: Черногория, Бечичи.

Стоимость: 790 eur.

Условия проживания: проживание в комплексе Zlatibor-Uzice в 2 и 3-местных номерах со всеми удобствами.

Питание: 4-разовое сбалансированное.

Программа: уроки английского языка, отдых у моря, пикники, экскурсия в национальный парк Ловчег, посещение Будванского аквапарка, морская прогулка, поездка в город Будва.

Фото: dreamstime

Людмила Богданова