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Отравление Скрипаля: есть двое подозреваемых

Британская полиция считает, что в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали двое людей.

Отруєння Скрипаля

Об этом пишет The Sun.

В Скотланд-Ярде полагают, что эта пара покинула Великобританию на следующее утро после совершения покушения на Сергея Скрипаля.

При этом считается, что подозреваемые находятся в России под защитой президента Владимира Путина.

Полиция расценивает этот вывод как огромный прорыв в расследовании.

Читайте: Скрипаль должен был умереть. Что будет дальше – неизвестно: прогноз врачей

Ранее Полиция Великобритании восстановила последовательность событий, которые происходили в день отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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