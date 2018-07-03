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Жара обесточила Азербайджан: нет света в Баку и крупных городах

В ночь на 3 июля, примерно в 00.20, практически весь Баку, а также другие крупные города Азербайджана остались без электричества.

Електроенергія

Об этом сообщает Oxu.Az.

Отмечается, что света нет в Баку, Сумгайыте, а также Ширване, Гяндже, Агдаше, Барде, Гахе, Загатале и других городах.

По предварительным данным, из-за аномальной жары произошел взрыв на одной из подстанций теплостанции Азербайджан, расположенной в городе Мингячевир.

Высокая температура воздуха вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.

В ближайшие часы подача электроэнергии будет восстановлена.

Читайте: Уничтожен урожай и обесточено 130 сел: в Украине разбушевалась непогода

Напомним, 30 июня в Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пунктов.

Фото: Pixabay

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