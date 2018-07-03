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Трансгендер представит Испанию на Мисс Вселенная 2018

Впервые за всю историю женщина-трансгендер будет соревноваться за свою страну на конкурсе Мисс Вселенная.

Трансгендер Анджела Понсе представит Испанию на конкурсе “Мисс Вселенная”.

Об этом сообщает портал Advocate.

— Давайте творить историю, — написала Понсе у себя в Twitter.

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Понсе выиграла национальный конкурс и получила право выступать от страны на международном смотре красавиц.

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Трансгендер представит Испанию на Мисс Вселенная 2018 / 3 фотографии

Напомним, модель-тренсгендер впервые попала на обложку Playboy.

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