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Теряю терпение: Трамп написал письма партнерам по НАТО

Дональд Трамп требует от союзников по НАТО выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов.

Президент США Дональд Трамп написал лидерам ряда стран НАТО письма, в которых в довольно резкой форме потребовал выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов, сообщает газета New York Times.

По данным издания, письмо было отправлено в конце июня лидерам Бельгии, Канады, Норвегии и Германии.

В письме Трамп отметил, что уже “теряет терпение” в ожидании выполнения данных ими обещаний.

В послании канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал, что недостаточные расходы на оборону со стороны Берлина подрывают безопасность НАТО и дают основание другим членам альянса не выполнять свои обязательства.

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New York Times отмечает, что эта ситуация играет на руку президенту РФ Владимиру Путину, “основной задачей которого является внесение раскола в НАТО”.

Как сообщалось, в Венгрии назвали условия разблокирования комиссии Украина-НАТО.

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