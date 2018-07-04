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Без касс и очередей: плюсы нидерландских супермаркетов

Магазины в Нидерландах существенно отличаются от украинских, ведь здесь нет привычных для нас очередей и касс для расчета.

Супермаркет у Нідерландах

О местных магазинах журналистам Утра в большом городе рассказала киевлянка Оксана, переехавшая с семьей в городок Тилбург.

По ее словам, в супермаркетах Нидерландов необычная система оплаты товаров – вам не придется стоять в километровых очередях у кассы, поскольку все товары можно просканировать самостоятельно и оплатить их карточкой у терминалов.

В то же время здесь очень сложно найти в одном месте продукты для приготовления украинского борща – приходится искать по всему городу.

Женщина рассказала, что овощи и фрукты лучше покупать на ярмарке – там они вкуснее и полезнее, базовые продукты – в супермаркетах, а национальные товары – в маленьких местных магазинах, где продаются продукты, привезенные из разных стран.

Но есть то, чего в Нидерландах Оксана вообще нигде не нашла, как бы ни старалась. Например, вкусные помидоры и клубнику.

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Украинка также сказала, что долго привыкала к местным ценам и налогам, ведь голландцам приходится щедро делиться доходами с государством.

– Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов. Чем меньше ты зарабатываешь, тем больше субсидий и различных налоговых послаблений ты получаешь, – рассказывает Оксана.

Ранее мы рассказывали, как в Нидерландах относятся к собакам: платят налоги, строят для них гостиницы и даже садики.

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