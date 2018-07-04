Часть плана РФ. В Польше сказали, зачем Кремлю война на Донбассе

Война на Донбассе – это часть заранее спланированной стратегии России по дестабилизации ситуации на Западе.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польское радио.

По его словам, агрессия России в Украине пошатнула архитектуру безопасности стран Восточной и Центральной Европы, а последние годы были периодом чрезвычайного усиления геополитических угроз.

– Таких, как терроризм или российская гибридная война в Украине и не только – вмешательство в демократический процесс стран Запада, и даже прямые нападения на жителей содружества, – отметил Моравецкий.

При этом он уверен, что такие действия России не являются случайностью – это заранее спланированная стратегия.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл российский газопровод Северный поток-2 угрозой для Европы.