Два человека отравились неизвестным веществом возле Солсбери

В Великобритании расследуют отравление под Солсбери. Мужчина и женщина были найдены в городе Эймсбери без сознания. Пострадавшие в критическом состоянии.

В Великобритании расследует отравление двух человек в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, сообщает полиция графства Уилтшир.

Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания.

– Сейчас они оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом. Они пребывают в критическом состоянии, – говорится в сообщении.

Сначала полиция подозревала отравление наркотиками. Однако сейчас проводятся специальные экспертизы, чтобы выяснить, что именно стало источником отравления.

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Полиция оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые, предположительно, посещали пострадавшие.

Местных жителей предупредили о возможном повышенном присутствии полицейских на улицах.

Напомним, 4 марта экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили Новичком в британском Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.

Из-за отравления Скрипаля больше 20 стран выслали российских дипломатов.

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