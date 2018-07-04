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Россия помогала Трампу на выборах президента – комитет Сената США

Комитет Сената США единогласно поддержал вывод разведки о том, что Россия вмешалась в президентские выборы США в 2016 году и помогла Дональду Трампу одержать победу.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Об этом сообщает The Hill.

– Комитет провел 16 месяцев, просматривая источники информации, данные разведки и аналитические отчеты, поддерживает оценку разведки (Intelligence Community Assessment) и не видит никаких оснований сомневаться в ее выводах, – заявил руководитель комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр.

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Сенаторы отметили, что, согласно отчетам разведки, правительство РФ и представители СМИ России отдали предпочтение Трампу и пытались “очернить бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон”.

Ранее Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян и трех организаций по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

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