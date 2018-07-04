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Миру угрожает повторение кризиса 1998 года – Bank of America

На мировом фондовом рынке может повториться мировой экономический кризис 1997-1998 годов, прогнозируют аналитики Bank of America Corp.

Економічна криза

На основе анализа трендов аналитики Bank of America Corp. прогнозируют повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе произошел мировой экономический кризис, а в России – дефолт, сообщает Bloomberg.

По данным банка, рынки рушатся под давлением сильного доллара, тогда как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

– Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращение рынков развивающихся стран.

Все это похоже на эхо событий 20-летней давности, – говорит ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Все перечисленные факторы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда политика, обострившаяся в начале десятилетия, привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Рынки также были на спаде.

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Сейчас рынок облигаций стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

Вместе с тем, снижение стоимости валют стран является относительным и происходит на фоне усиления США. Ожидается, что к 2020 году рост экономик стран Азии составит 6%.

Несмотря на то, что прогнозы развития мировой экономики на ближайшие годы в целом перспективные, в глобальной циклической экономике рецессии случаются каждые 10 лет. Именно это время прошло с момента финансового кризиса 2008 года.

Ранее Джордж Сорос спрогнозировал новый мировой финансовый кризис из-за укрепления доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков.

Фото: Рixabay

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