Центры для беженцев в Украине: появятся ли и последствия для Европы

Мужчины, женщины, беременные и дети. Более сотни в Средиземном море теснятся на небольшом резиновом плоту. Их бросили контрабандисты, которые пообещали переправить из Африки в Европу.

Людей подбирает немецкая волонтерская миссия и везет к берегам ближайшей европейской страны – Италии. Впрочем, там принимать их отказываются.

После выборов весной в стране победили националисты, которые пообещали не только прекратить поток мигрантов в страну, но и выслать полмиллиона тех, что уже живет в Италии.



Подобная ситуация за месяц повторяется уже в третий раз. Сначала было судно Аквариус с более шестью сотнями мигрантов на борту, Рим не пустил в свои территориальные воды. Это возмутило соседей. Прежде всего, Францию.

В ответ итальянский вице-премьер обозвал Макрона нахалом и посоветовал Франции открыть свои границы для иностранцев. А не отправлять обратно в Италию мигрантов.

Впрочем, Италия не единственная страна, которая отказывается принимать мигрантов в ЕС. Венгрия вообще приняла пакет законов, который в частности предусматривает уголовную ответственность за помощь иностранцам. Под санкцию попадают все, кто предлагает любое содействие мигрантам даже едой или жильем.

Это грубое нарушение демократических основ Евросоюза. За это Будапешту пригрозили, что могут лишить права голоса в ЕС. Впрочем, это маловероятно. Все решения в Союзе принимаются единогласно, а единомышленников в миграционном вопросе у Венгрии предостаточно. Чехия, Словакия, Польша. Антимигрантские взгляды и у правопопулистов, которые сейчас у власти в Австрии.

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Три года назад через Австрию с Балкан шли сотни тысяч беженцев в основном сирийских. Тогда это привело к восстановлению границ среди нескольких стран так называемой Шенгенской зоны.

Ангела Меркель выступает за справедливое распределение беженцев среди всех стран ЕС.

На саммите в Брюсселе страны Евросоюза достигли компромисса и по поводу беженцев. Перед его началом появилась тревожная для Украины информация. Мол, один из центров приема беженцев могут разместить на территории нашей страны. В обмен на финансовую помощь.

Страны ЕС договорились, что будут сдерживать мигрантов еще на подступах к Союзу. В специальных центрах их будут фильтровать – так называемых экономических мигрантов отсылать назад, а тех, кто действительно нуждается в убежище будут оставлять. Подобные центры попытаются создать в Северной Африке и на Балканах. Хотя согласия от одной страны Брюссель пока не получил. Некоторые эксперты называют это новой формой колониализма.

Напомним, Факты ICTV узнали о причинах роста числа беженцев в мире и есть ли они в Украине.