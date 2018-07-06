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Готовился к этому всю жизнь: Трамп о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заверил, что полностью готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Трамп на митинге в штате Монтана сказал, что готовился к таким переговорам всю свою жизнь, передает CNN.

– Поверьте мне, у нас все будет хорошо…Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я всю жизнь готовился к этому, – отметил Трамп.

Читайте: Россия помогала Трампу на выборах президента – комитет Сената США

Напомним, встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки. Ранее Трамп сообщил, что во время переговоров он поднимет вопрос о вмешательстве России в американские выборы, а также войны в Украине и Сирии.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

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