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Маск придумал, как спасти детей из пещеры в Таиланде

Бизнесмен Илон Маск выдвинул собственную теорию о том, как можно спасти детей из пещеры в Таиланде.

Изобретатель Илон Маск в своем Twitter предложил помочь спасти детей из пещеры в Таиланде весьма необычным способом. Учитывая то, что у него есть собственная бурильная компания, Маск хочет провести в пещеру плотную трубу из водонепроницаемого нейлона.

Таким образом будет создан тоннель, по которому дети смогут безопасно выбраться наружу.

– Трубу диаметром 1 м (или чуть больше тонких труб для самых сложных участков) через сеть пещер, накачать их воздухом. Это должно создать воздушный тоннель под водой под крышей пещеры, который подстроится под все неровности, получится что-то вроде 70-сантиметровой трубы, – написал Маск.

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Напомним, 12 детей и учитель застряли в пещере, потому что многокилометровый выход из нее полностью погрузился под воду.

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