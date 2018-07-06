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Путин пропал? Что случилось с президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин последнюю неделю не появляется в информационном пространстве.

По мнению россиян, глава государства исчез 29 июня и уже неделю не появлялся на публике, пишет УНИАН.

Пользователи сети склонны считать, что он пропал после того, как  осмотрел площадку парка футболу ЧМ-2018 на Красной площади в Москве с главой FIFA Джанни Инфантино.

Уже на матч чемпионата мира между сборными России и Испании 1 июля Путин не пришел.

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В период со 2 по 8 июля в президентском графике были отменены все мероприятия.

Большинство пользователей считают, что Путин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки.

Впрочем, сторонники теории заговора предполагают, что президент переживает очередную реинкарнацию.

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Путин во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом готов к поиску компромиссов “по всем вопросам”, кроме статуса Крыма.

Фото: Dreamstime.

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