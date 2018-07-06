Как зарабатывать на путешествиях 2500 евро в месяц: история украинца

Артем Пономаренко стал одним из участников проекта World Life Experience. За посещение 40 стран и участие в волонтерских инициативах участники зарабатывают на путешествиях 2,5 тысячи евро в месяц. Факты ICTV узнали о жизни в пути у одного из тех, кто получает заработок от путешествий.

World Life Experience собрали команду из 6 мужчин и 6 женщин из разных уголков мира. Ажиотаж вокруг проекта был настолько большим, а условия – настолько заманчивыми, что в интернете начали ходить слухи о том, что конкурс – просто фейк.

Но один из тех, кому удалось войти в число команды путешественников – 26-летний урожденец Киевщины Артем Пономаренко, развеял этот миф. Дальше – его история от первого лица.

О жизни до проекта

До проекта я насчитал 23 страны, которые посетил. Я очень люблю путешествовать и в последнее время чувствовал потребность в этом. Попал в проект в переломный для себя момент.

Проект появился в нужное время

Я работал в визовом центре в посольстве Германии. Как раз в июне объявили безвиз. Из-за этого я ушел с работы и все лето путешествовал. Семьи у меня не было.

Я осмыслил, что мне хотелось бы посвящать какую-то часть времени благотворительности и помощи другим. Рассматривал и экологические разные проекты, планировал работать в одной из украинских компаний по ресайклингу (переработка ресурсов, – ред.).

Борьба за участие в World Life Experience

О программе я узнал абсолютно случайно от друга. Мы ехали с работы в машине, и он поделился со мной информацией о проекте. Я приехал домой и все проверил. Спустя 2 недели подал заявку без каких либо надежд пройти. Но, конечно, за проектом следил.

Всего было 6 этапов

Через несколько недель после подачи заявки мне пришло уведомление на почту, что я прохожу первый этап. Прислали задания, которые надо было решить.

Компания сделала большой акцент на психологических тестах, потому что надо было собрать 12 человек, которые будут целый год вместе решать разные вопросы, сталкиваться с разными ситуациями.

До определенного этапа были скайп-интервью, общие вопросы о количестве посещенных стран, знании языков, бэкграунде человека. И так прошли первые три этапа. В этот момент я начал понимать, что дело набирает серьезные обороты.

Тогда у меня был не очень хороший уровень английского языка. И для прохождения этапа нужен был хотя бы средний уровень знания. Чтобы пройти, я использовал все способы: помощь переводчика, друзей.

Я знал, почему я хотел находиться там, мне нужна была помощь только в составлении эссе. Это для компании было принципиально.

Все этапы длились около полугода. Потом я прошел в число 84 кандидатов. До этого я не понимал, сколько людей подалось, в какую сотню или тысячу я вхожу. Когда я уже увидел конкретную цифру, началось небольшое волнение.

На этом этапе нужно было снять ролик о мотивации. Был очень сложный процесс съемок. Было темно, видео не получилось таким, как надо. Но времени у меня не было, так что я его отправил. Думал: это провал, но я, по крайней мере, сделал все, что смог.

Но через какое-то время мне пришло письмо, что я уже в 30-ке. После этого было еще одно скайп-интервью с главным офисом в Лиссабоне. Через месяц мне позвонили и сказали: собирайте чемодан и готовьтесь, вы стали одним из участников.

На сборы у меня было 2 месяца. За это время я собрал вещи, сделал документы и прививки. С собой брал вещи на год. Это и зимняя, и летняя одежда.

Команда

Мы с ребятами начали общаться еще до поездки. Когда сообщили, что мы отобраны, мы начали искать друг друга в соцсетях. Когда приехали в Лиссабон, откуда должны были отправляться дальше, сразу взяли пиво. Никого из организаторов еще не было, потому что они встречали последнего прилетающего.

Самому младшему из нас было 25 лет, а самой старшей участнице – 36. Было интересно наблюдать различия в наших темпераментах.

Мы, украинцы и русские (была девушка с России), более сдержанные и холодные. В команде большая латинская группа – Испания, Венесуэла, Португалия, Аргентина и Кабо-Верде. И все они эмоциональные и импульсивные. Поначалу это шокировало. Потом привык.

Часто они подсознательно переключались на испанский язык. Я из-за этого даже начал его изучать, чтобы включаться в разговор. Поначалу многие моменты смущали, удивляли. Но через полгода мы все стали, как семья, переняли друг у друга много каких-то взглядов.

Удивляло вначале различие в культурах. У нас больше патриархат преобладает. Мужчины выполняют тяжелую физическую работу. У них наоборот – женщины таскают чемоданы. Когда я предлагал помощь, латинские девушки из команды удивлялись и отказывались.

Быт

По условиям программы мы меняем страну каждые 10-12 дней. Половину времени мы проводим у принимающей стороны. Это какие-то благотворительные, негосударственные организации. Они предоставляют жилье и питание на время, пока мы у них работаем.

Во время второй, культурной и развлекательной, как мы ее называем, части, мы живем в гостиницах, хостелах или спонсорском жилье. Все зависит от того, как договорится наша компания.

Благотворительность

Благотворительная часть – это ядро программы

Здесь мы работаем по самым разным направлениям: поддержка беженцев, помощь бездомным, людям с особенными потребностями, защита природы, спасение животных, продвижение спорта. Как-то раз мы спасали черепах.

Больше всего в волонтерской работе запомнилась Словения. Нам организовали поездку в дом, где живут люди с Синдромом Дауна. Это учреждение семейного типа. Там живут до 10 людей с хозяевами, как одна большая семья.

Когда мы приехали, они сидели, вырезали картинки из журналов. Некоторые были в колясках. С нашим приездом они немного оживились. Самый младший житель повел нас в свою комнату и начал танцевать под музыку. Потом все оживились. Мы все начали танцевать и немного раскрепостились.

Закончилось все тем, что мы все вместе танцевали в холле. Люди на инвалидных колясках танцевали, как могли. Это было неимоверное единение людей, безумно радостное настроение.

Наверное, в тот момент мы забыли обо всем на свете. Обо всех дискотеках, на которых мы уже побывали до этого, обо всем, что могло доставлять радость. Потому что такую радость, как ту, что мы получили от посещения этих людей, мы не чувствовали больше нигде.

Когда настало время уезжать, мы стали прощаться, обниматься и одна женщина заплакала. Затем начался цепочный эффект и плакали все жители дома. Мы ничего не понимали, а потом начали плакать тоже. В итоге около 20 человек – жители дома и организаторы, стояли и плакали.

Мы ясно понимали, почему жителям было весело, когда мы приехали, почему они плачут, когда мы уезжаем. Потому что жизнь у них довольно однообразная. Она протекает за вырезанием бумажек за столом.

Когда несколько молодых ребят приехали к ним из разных стран, задавали им вопросы, интересовались ими, танцевали с ними – конечно, они были счастливы. Это был один из самых памятных моментов.

Еще одни запоминающийся проект был в Гранаде, в Испании. Это территория, где было построено несколько домов. В общей сложности там живет около 100 людей. Это все создал один человек. У него была хорошая работа, но он отдал все. Продал дома, пожертвовал карьерой. Без помощи правительства человек открыл свои двери миру.

Началось все с того, что он удочерил девочку, у которой не было родителей. Затем был беженец, которого он приютил у себя дома. И до сих пор люди продолжают приходить к благотворителю.

Сейчас он помогает беженцам с разных стран, людям, которые выходят из тюрьмы, и у которых нет документов, людям с улицы. Ему абсолютно без разницы, кто – тот или иной человек. Он помогает всем выбраться из сложных ситуаций.

Туризм

В рамках проекта мы уже посетили 14 направлений и 13 стран (2 города в Испании). После волонтерской части у нас были свободные дни. Мы не упускали возможности попутешествовать.

В Европе мы посетили Польшу, экскурсия в Аушвиц до сих пор в памяти. Из Македонии мы поехали в Грецию. Были в Черногории и Хорватии. Из всех стран, которые мы посетили, самыми экзотическими были азиатские: Вьетнам, Таиланд.

Но страной-открытием для меня стала Босния и Герцеговина. Я об этой стране абсолютно ничего не знал. Я слышал о балканской войне, но помимо этого оказалось, что эта страна богата культурно. Там живут потрясающие люди, невероятно красивая природа и богатое культурное наследие.

Представление о Сараево – это общение с детьми, красивые места, филигранные виноградники, каньоны, реки.

О работе мечты

Когда говорят, что это работа мечты, не приходит в голову, что это нелегкий труд. Физически это не всегда сложно. Бывали, конечно, случаи, когда ты 12 часов проводишь на ногах.

Но в психологическом плане были сложные и переломные моменты, когда хотелось побыть одному, взять паузу, отдохнуть от всего.

Вначале очень сложно было справляться, потому что информация поступает на английском языке. Ее объем очень большой и всю нужно воспринимать, все прочувствовать, чтобы потом написать об этом в блоге, снять видео и фото (одно из условий участия в путешествиях – описание своих поездок в блоге, – ред.).

Вот у меня, например, переломный момент был в Ханое (Вьетнам, – ред.). Хотелось в некоторых моментах уединения и спокойствия. Но город совершенно не способствует тому, чтобы отдохнуть. Мне так и не удалось там найти какой-то сквер или парк, чтобы побыть одному.

Шум, люди, запахи – это все тебя преследует. В некоторые моменты не хотелось в команде находиться, потому что иногда хочется найти время для себя, но не всегда получается.

Планы на будущее

Сейчас у меня отпуск. Я так соскучился по дому. Я был рад прилететь в Борисполь, увидеть своих друзей, родственников.

Уже через месяц я продолжу путешествие. На очереди у нас страны Латинской Америки. Начинаем с Мексики, потом Коста-Рика, Колумбия, Перу, Чили, Аргентина, Уругвай и Бразилия. Это будет длиться полгода.

Жизнь после проекта

Чем больше ты видишь, чем больше путешествуешь и взаимодействуешь с организациями, тем больше идей и возможностей появляется. Сейчас у меня безумно много бизнес-идей. Я для себя выбрал несколько самых перспективных.

Но хотелось бы, конечно, не уходить в коммерцию и посвятить себя высшей цели. Можно продолжить работать в World life Еxperience и помогать им уже не в качестве путешественника, а в офисе заниматься организацией поездок. Потому что уже открыта регистрация для участников на следующий год.

Многие из нашей команды планируют продолжать развивать себя в благотворительной сфере. Потому что мы видим очень много примеров, когда люди на голом энтузиазме помогают другим. Я сравниваю Украину и наше количество инициатив. У нас не принято помогать.

Например, в Америке жители занимаются волонтерской работой каждый день или на выходных посвящают этому время. У нас же, даже если ты хочешь чем-то заняться, это тяжело. Поэтому в этом направлении есть очень много работы.

Фото: facebook

Беседовала Яна Семенюк