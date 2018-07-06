Встреча Трампа и Путина: Кремль готовит сделку

Кремль намерен обеспечить президенту США Дональду Трампу “триумф” на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, кремлевские официальные лица ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, целью которых является заключение хотя бы одной сделки, которую Трамп сможет представить своим избирателям в качестве триумфа.

По замыслу Кремля, заключение подобной триумфальной сделки оправдает в глазах американской общественности восстановление отношений между США и РФ.

Ожидается, что на переговорах в Хельсинки Трамп и Путин главным образом обсудят иранский и сирийский вопросы. По данным источников, Путин поддержал идею ведения переговоров с Трампом тет-а-тет.

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К слову, ранее Трамп сообщил, что во время переговоров с Путиным он поднимет вопрос о вмешательстве России в американские выборы, а также войны в Украине и Сирии.

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