Крым и война на Донбассе стали переломными для НАТО – Меркель

Канцлер Германии Агнела Меркель заявила, что переломным событием для Альянса стала аннексия Крыма и военные действия на Востоке Украины. Вызовы перед НАТО сильно изменились и военно-политический блок должен продемонстрировать решимость защитить себя.

Об этом говорится в видеоподкасте главы немецкого правительства.

– В связи с этим Альянс принял глубокие изменения и решения, в частности на саммите НАТО в Уэльсе, – заявила она, добавив, что теперь союзники больше концентрируются на обороне и для этого используют соответствующие меры, например путем присутствия в центрально- и восточноевропейских государствах.

НАТО В то же времястремится к “умным отношениям с Россией”. Поэтому продолжаются переговоры на уровне Совета Россия – НАТО.

– Однако одновременно мы в НАТО должны показать, что полны решимости защищать себя, – сказала Ангела Меркель.

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Она напомнила, что на саммите в Уэльсе страны НАТО договорились достичь расходов на оборону 2% от объема ВВП до 2024 года.

– Мы должны действительно подготовиться к новым вызовам… поэтому в последние годы расходы на оборону выросли, – отметила Меркель.

Напомним, Петр Порошенко подписал Закон о нацбезопасности Украины, который определяет в числе фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО.

Фото: Sean Gallup/Getty Images