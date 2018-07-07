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Президент Филиппин подаст в отставку, если ему докажут, что бог есть

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что немедленно подаст в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование бога.

Об этом сообщает CNN.

В качестве доказательства Дутерте принимает фотографии и селфи, а также другие свидетельства тех, кто общался с богом или побывал в раю.

Так, речь 73-летнего политика была направлена прежде всего против католической церкви, с которой у него возникли разногласия.

К слову, 24 июня он назвал христианского бога “глупым”, а затем — отказался извиняться за свои слова.

Родриго Дутерте подчеркивает, что верит в “сверхбога”, который поддерживает порядок в космосе.

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Напомним, американские ученые пришли к выводу, что религиозные люди живут в среднем на 5,64 года дольше, чем атеисты.

Фото: Jeoffrey Maitem/Getty Images

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