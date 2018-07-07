PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Таких ливней не было 10 лет! В Японии погибли 49 человек, 48 пропали без вести/

Таких ливней не было 10 лет! В Японии погибли 49 человек, 48 пропали без вести

В Японии льют сильнейшие за 10 лет дожди. В результате непогоды погибло 49 человек, еще 48 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Спасателям удалось найти 5 живых. Все найденные пока что без сознания.

Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться из-за наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

Читайте: Затопило квартиру: что делать и куда обращаться за компенсацией

К слову, в середине июня в Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.

ФОТО: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Японии казнили лидера экстремистской секты Аум Синрике – СМИ
Как собрать тревожный чемоданчик и правила поведения во время паводка (ИНФОГРАФИКА)
Смерч у Кирилівці
Над морем в Кирилловке пронесся смерч
Штормовое предупреждение по Украине: где ждать ливни и шквалы
Чернигов спасают от подтопления: есть пострадавшие, нужна помощь
Ливень с грозой в Киеве – столица поплыла
В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу
В Японии ракета взорвалась сразу после старта
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка