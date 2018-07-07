Таких ливней не было 10 лет! В Японии погибли 49 человек, 48 пропали без вести

В Японии льют сильнейшие за 10 лет дожди. В результате непогоды погибло 49 человек, еще 48 считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Спасателям удалось найти 5 живых. Все найденные пока что без сознания.
Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться из-за наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.
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К слову, в середине июня в Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Столб пепла из его кратера поднялся на высоту 4,7 километра.
ФОТО: Getty Images
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