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Спасение детей в Таиланде: из пещер вывели первых школьников

В Таиланде спасатели вывели на поверхность первых двух школьников из 13 человек, которые более двух недель находились в пещере Кхао Луанг.

Порятунок дітей у Таїланді

Первыми, кого вывели из подземелья, оказались двое мальчиков. Подросткам пришлось преодолеть свыше 4 км, чтобы выйти из пещер, сообщает South China Morning Post.

Операция по выводу на поверхность заблокированных в пещере детей и тренера началась утром 8 июля.

В самый дальний канал, где находятся дети, отправились 13 профессиональных дайверов и пять наиболее опытных боевых пловцов военно-морских сил Таиланда.

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Напомним, 12 футболистов и их тренер пропали 24 июня в пещере Кхао Луанг. Через 9 дней их нашли в затопленной пещере. Оказалось, что спасательная операция может занять месяцы.

Фото: Linh Pham/Getty Images

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