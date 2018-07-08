Спонсор Brexit встречался с послом РФ 11 раз – СМИ

Крупнейший спонсор выхода Великобритании из ЕС (Brexit), миллионер Аррон Бэнкс по меньшей мере 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

Встречи Аррон Бэнкса и Александра Яковенко состоялись перед референдумом по выходу Великобритании из Евросоюза, а также в течение двух месяцев после него, сообщает The Guardian.

В документах, которые предложила проверить газета The Observer, отмечается, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но неизвестно, были ли они приняты.

В последние годы Бэнкс утверждал, что встреча с послом была только одна, “во время ланча с выпивкой”. Однако The Observer выяснила, что встречи были неоднократными.

После этого Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом “дважды или трижды”. А на прошлой неделе после публикации в New York Times признался в четвертой встрече.

The Observer привел доказательства еще семи встреч, однако Бэнкс их не прокомментировал.

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Ранее СМИ сообщали о том, что Аррон Бэнкс неоднократно встречался с российскими дипломатами в посольстве в Лондоне накануне референдума о Brexit.

Миллионеру предлагали купить проект по добыче золота в Сибири стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Фото: Matt Cardy/Getty Images