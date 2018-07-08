Во Франции приняли закон против фейковых новостей

Парламент Франции принял закон о борьбе с фейковыми новостями.

Парламент Франции проголосовал за принятие закона о борьбе с фейковыми новостями, сообщает Politico.

Закон позволит судам определять достоверность сообщений, которые опубликуют в период выборов.

Кандидаты на выборах смогут потребовать в судах удаления оспариваемых новостей в период избирательной кампании. Также они могут заставить Facebook и Twitter раскрыть источник финансирования рекламного контента.

– Я в восторге от принятия парламентом сбалансированного и эффективного текста, который поднимает этот вопрос до значительных масштабов, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии, – сказала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

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К слову, глава Tesla и Space X Илон Маск хочет создать сайт для борьбы с фейковыми новостями.