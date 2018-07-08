PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Во Франции приняли закон против фейковых новостей/

Во Франции приняли закон против фейковых новостей

Парламент Франции принял закон о борьбе с фейковыми новостями.

Фейкові новини

Парламент Франции проголосовал за принятие закона о борьбе с фейковыми новостями, сообщает Politico.

Закон позволит судам определять достоверность сообщений, которые опубликуют в период выборов.

Кандидаты на выборах смогут потребовать в судах удаления оспариваемых новостей в период избирательной кампании. Также они могут заставить Facebook и Twitter раскрыть источник финансирования рекламного контента.

– Я в восторге от принятия парламентом сбалансированного и эффективного текста, который поднимает этот вопрос до значительных масштабов, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии, – сказала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

Читайте: Кремль попытался атаковать Украину новым фейком

К слову, глава Tesla и Space X Илон Маск хочет создать сайт для борьбы с фейковыми новостями.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Во Франции гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете
Дональд Трамп і Еммануель Макрон
Выход Франции из ЕС: Трамп предложил Макрону сделку – СМИ
священник ударил ребенка
Во Франции священник ударил ребенка, который плакал во время крещения
Версаль
Во Франции закрыли Версаль и Триумфальную арку – причина
Курьез в самолете: пассажир взорвал секс-куклу прямо в салоне
загранпаспорт
5 стран, у которых украинцы чаще всего просят убежище
G7 создаст группу быстрого реагирования на действия РФ
Во Франции прогремел взрыв, есть пострадавшие
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка