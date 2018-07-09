Фитнес-приложение Polar Flow из-за лазейки в настройках выдавало информацию о тысячах сотрудников секретных обьектов.

Фитнес-приложение Polar Flow финской компании Polar из-за лазейки в настройках конфиденциальности позволяло определить имена, адреса и активность тысяч пользователей, которые работают в разведывательных службах и на военных объектах, говорится в совместном расследовании команды Bellingcat и голландского издания De Correspondent.

В Polar настаивали, что любой пользователь вправе отметить свой профиль как конфиденциальный — и таким образом не передавать данные в сторонние приложения вроде Facebook. Однако в профилях часто появляются фотографии, даже если их владельцы не связывали Polar с Facebook, отметили журналисты.

Лазейка в приложении позволила авторам расследования обнаружить имена, адреса, медицинские данные, маршруты, а также даты и другие детали тренировок военнослужащих и разведчиков в разных странах мира.



Фитнес-приложение рассекретило имена и адреса тысяч разведчиков / 2 фотографии

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– Тем, кто хотел проследить за сотрудником секретного объекта, нужно было просто найти этот объект на карте, а затем выбрать упражнение и изучить профиль одного из пользователей, – сообщает Bellingcat.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания Конгрессу США из-за утечки данных из соцсети.