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Карточный домик Мэй разваливается. К чему приведет отставка Джонсона

Отставка Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел Великобритании может привести к отставке правительства и досрочным выборам в разгар переговоров о Brexit.

Борис Джонсон

Об этом написал аналитик-международник Илья Куса в Facebook.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку вслед за своим коллегой Дэвидом Дэйвисом.

Джонсон был также одним из лидеров фракции консерваторов-сторонников Brexit.

Он и ранее критиковал Терезу Мэй за слишком мягкую, по его мнению, позицию Лондона на переговорах с Брюсселем.

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– Карточный домик премьер-министра Терезы Мэй разваливается. Все может привести к отставке правительства и досрочным выборам прямо в самый разгар переговоров Великобритании с Евросоюзом.

У Британии всего 3-4 месяца до момента, когда она должна выйти на переговоры с ЕС с готовыми, согласованными пунктами по новому договору с Брюсселем для успешного и плавного выхода из ЕС. Сам выход произойдет через 9 месяцев.

Еще один вариант – бунт внутри самой Консервативной партии против Терезы Мэй и ее замена на посту руководителя партии. Однако и в этом случае велик риск перевыборов, поскольку этого очень ждут лейбористы, – пишет он.

Ранее стало известно, что накануне референдума спонсор Brexit более 10 раз тайно встречался с послом России.

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

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