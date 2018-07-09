Умерла британка, отравившаяся Новичком

В Великобритании в воскресенье вечером умерла 44-летняя женщина, которая отравилась Новичком в британском Эймсбери.

Об этом сообщает Скотленд-Ярд.

По данным полиции, 45-летний мужчина, который также отравился Новичком и был найден в бессознательном состоянии вместе с Дон Стерджесс, остается в критическом состоянии в госпитале.

– Детективы начали расследование убийства после того, как женщина, которая была подвергнута воздействию нервного-паралитического агента Новичок в Эймсбери, Уилтшир, умерла в госпитале в воскресенье, 8 июля, – говорится в сообщении британской полиции.

Глава контртеррористической полиции Великобритании заместитель комиссара Нейл Басу рассказал, что у женщины осталось трое детей.

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Напомним, 4 июля неподалеку от Солсбери были найдены в бессознательном состоянии мужчина и женщина, которые, как позже выяснилось, были отравлены Новичком.

Этим же веществом 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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