Россию поздравили картой с украинским Крымом

ЦРУ США поздравило сборную России по футболу и опубликовало карту с Крымом в составе Украины.
Центральное разведывательное управление США прикрепило к поздравлению в Twitter российской сборной по футболу на ЧМ-2018 карту с Крымом в составе Украины.
– Россия – самая большая страна в мире, Камчатском полуострове насчитывается 29 исторически активных вулканов, – говорится в сообщении ЦРУ.
В ответ на это Россия попросила “исправить” карту и внести оккупированный Крым в состав РФ.
Russia is the largest country in the world & its Kamchatka Peninsula is home to some 29 historically active volcanoes.https://t.co/I8E8oNd8H3#CIAWORLDFACTBOOK#WorldCup#rus#RUSCRO pic.twitter.com/61a6fsLf7M
— CIA (@CIA) 7 июля 2018 г.
Читайте: Сборную РФ поддерживали в Украине – Седокова опозорилась на РосТБ
К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма.
Фото: CIA