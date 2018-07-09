Россию поздравили картой с украинским Крымом

ЦРУ США поздравило сборную России по футболу и опубликовало карту с Крымом в составе Украины.

Центральное разведывательное управление США прикрепило к поздравлению в Twitter российской сборной по футболу на ЧМ-2018 карту с Крымом в составе Украины.

– Россия – самая большая страна в мире, Камчатском полуострове насчитывается 29 исторически активных вулканов, – говорится в сообщении ЦРУ.

В ответ на это Россия попросила “исправить” карту и внести оккупированный Крым в состав РФ.

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К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма.

Фото: CIA