Россию поздравили картой с украинским Крымом

Центральное разведывательное управление США прикрепило к поздравлению в Twitter российской сборной по футболу на ЧМ-2018 карту с Крымом в составе Украины.

В ответ на это Россия попросила “исправить” карту и внести оккупированный Крым в состав РФ.

Russia is the largest country in the world & its Kamchatka Peninsula is home to some 29 historically active volcanoes.https://t.co/I8E8oNd8H3#CIAWORLDFACTBOOK#WorldCup#rus#RUSCRO pic.twitter.com/61a6fsLf7M

— CIA (@CIA) 7 июля 2018 г.