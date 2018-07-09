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В Таиланде возобновили операцию по спасению детей

В Таиланде возобновили проведение операции по спасению детей, застрявших в пещере.

Порятунок дітей у Таїланді

В понедельник в провинции Чианграй возобновили операцию по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг, сообщает Reuters.

Сейчас в пещере находятся 8 детей и их тренер. Вчера спасателям удалось вытащить 4 детей.

Читайте: В Таиланде умер спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород

К слову, американский предприниматель Илон Маск протестировал мини-субмарину, специально созданную для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде.

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