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Друг, враг или соперник? Трамп нашел определение для Путина

Дональд Трамп назвал Владимира Путина соперником перед отправлением на самит НАТО в Хельсинки, где 16 июля состоится встреча лидеров США и РФ.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Об этом он сказал журналистам, пишет The Washington Post.

Президент США признался, что не может сразу сказать, кем для него является президент России – другом или врагом, поэтому назвал его соперником.

– Я думаю, что Путин будет проще их всех, – сказал Трамп.

Читайте: Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина

При этом он отметил, в дружбе с Россией нет ничего плохого.

К слову, ранее Трамп сообщил, что во время переговоров с Путиным он поднимет вопрос о вмешательстве России в американские выборы, а также войны в Украине и Сирии.

ФотоGetty Images

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