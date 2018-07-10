Друг, враг или соперник? Трамп нашел определение для Путина

Дональд Трамп назвал Владимира Путина соперником перед отправлением на самит НАТО в Хельсинки, где 16 июля состоится встреча лидеров США и РФ.
Об этом он сказал журналистам, пишет The Washington Post.
Президент США признался, что не может сразу сказать, кем для него является президент России – другом или врагом, поэтому назвал его соперником.
– Я думаю, что Путин будет проще их всех, – сказал Трамп.
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При этом он отметил, в дружбе с Россией нет ничего плохого.
К слову, ранее Трамп сообщил, что во время переговоров с Путиным он поднимет вопрос о вмешательстве России в американские выборы, а также войны в Украине и Сирии.
Фото: Getty Images
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