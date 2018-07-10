Критичный день спасательной операции в Таиланде. От субмарины Маска отказались

В Таиланде продолжили спасательную операцию, во время которой 4 детей и тренера должны вывести из затопленной пещеры.

В Таиланде начался третий день спасательной операции, во время которой 4 детей и тренера должны эвакуировать из затопленной пещеры, однако отказались от субмарины Илона Маска, сообщает The Guardian.

Спасатели надеются, что смогут достать всех пятерых на поверхность, хотя ранее сообщалось, что в рамках одной операции можно эвакуировать только четырех человек.

Эксперты заявляют, что сегодня последний день, когда можно эвакуировать детей. Ведь в стране ожидаются дожди, которые могут полностью затопить пещеру.

Также спасатели отказались использовать для спасения детей микро субмарину, которую предоставил Маск.

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К слову, в Таиланде погиб бывший военный ныряльщик, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти 12 детей, которые оказались в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон.