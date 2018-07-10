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НАТО и Евросоюз подписали декларацию о сотрудничестве

НАТО и Евросоюз усиливают сотрудничество. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Дональд Туск сегодня в Брюсселе подписали соответствующую декларацию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

– Мы гордимся достигнутым совместно до этого момента, однако мы можем делать еще больше, – говорится в документе.

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Президент Еврокомиссии подчеркнул общие между Союзом и НАТО ценности и приверженность свободе и демократии.

При этом Юнкер настаивает на принципе дополнения друг друга. По его словам, именно этот принцип определяет партнерство между НАТО и ЕС.

– У нас есть разные сильные стороны, которые мы используем для помощи друг другу, – заявил президент Еврокомиссии.

НАТО и Евросоюз намерены работать над реализацией 74 совместных проектов, среди которых противостояние гибридным угрозам, вопрос кибербезопасности, обороны и научных исследований.

– Нам еще много предстоит сделать, и это начинается с соответствующих инвестиций в собственную безопасность и оборону, – заявил Юнкер. По его данным, с 2021 по 2027 годы Европа потратит на оборону 27,5 млрд евро.

Напомним, как прошел саммит Украина-ЕС.

Фото: Alexander Koerner/Getty Images

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