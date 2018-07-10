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Отравленный Новичком мужчина пришел в себя

Отравленный Новичком британец Чарли Роули пришел в сознание. Пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.

Об этом сообщили на сайте национальной службы здравоохранения Англии.

Директор по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорна Уилкинсон отметила, что врачи наблюдают небольшое, но значительное улучшение состояния здоровья пострадавшего.

Однако Роули все еще в очень плохом состоянии и ему требуется круглосуточное наблюдение.

Женщина призвала СМИ воздержаться от попыток узнать дополнительные сведения о ходе лечения Роули.

Ранее стало известно, что 44-летняя Дон Стерджесс, которую нашли вместе с Роули в Эймсбери, скончалась в больнице.

Напомним, 4 июля неподалеку от Солсбери были найдены в бессознательном состоянии мужчина и женщина, которые, как позже выяснилось, были отравлены Новичком.

Этим же веществом 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Фото: Jack Taylor/Getty Images

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