Провал кабинета Мэй и крах экономики – что значит отставка Джонсона

Вчера глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Причина ухода, ждет ли правительство Мэй крах и как это повлияет на Украину – в материале Фактов ICTV.

Великобритания превращается в колонию ЕС – причина отставки Джонсона

Сначала пост министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС в знак протеста покинул Дэвид Дэвис. А вслед за ним и сторонник Brexit и критик России и Путина Борис Джонсон. Также в отставку подали еще несколько заместителей министров.

Причиной массовых увольнений послужило решение Терезы Мэй повести Британию путем “мягкого Brexit”. Это значит:

сохранение зоны свободной торговли для товаров;

ориентацию на общеевропейское законодательство в вопросах, которые касаются беспрепятственной торговли;

решение проблемы ирландской границы.

– В этом отношении мы действительно стремимся к статусу колонии, и многие будут бороться за экономические или политические преимущества этой конкретной договоренности, – написал Джонсон в письме к Мэй, передает BBC.

В свою очередь Тереза Мэй ответила, что Британия возвращает себе контроль над границами, законами и деньгами, но без ущерба для людей.

Политический удар по правительству Мэй

– Борис Джонсон и Дэвид Дэвис главные сторонники Brexit. И поэтому часть консерваторов, которые находятся на их стороне, не будут поддерживать Мэй, пока она не найдет новый компромисс. Во-первых, для Терезы Мэй это удар по ее позициях в парламенте, во-вторых, это удар по ее планах по выходу из ЕС. Она оказалась в ситуации, в которой ей нужно найти общий язык, как со сторонниками, так и с противниками, – отмечает эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

По данным The Guardian Мэй успела предупредить консерваторов, что внутренние конфликты могут привести к смене власти в пользу лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Согласно последним социологическим опросам консерваторы и лейбористы пользуются одинаковой популярностью у избирателей, пишет The Times.

Ситуация складывается, таким образом, что если премьер-министр не успеет в ближайшее время уладить все конфликты, то это может грозить экономическим кризисом.

Через 3-4 месяца Британия должна согласовать все вопросы по новому договору с Брюсселем, потому что формально через 9 месяцев они выходят из ЕС.

– Если все вопросы не будут согласованы, то и договора не будет. В таком случае это приведет к катастрофическим последствиям для экономики и первые 5-10 лет это будет ощущаться, даже простыми британцами, – рассказывает Илья Куса.

В свою очередь ряд крупных компаний уже отреагировали на ситуацию и заявили, что готовы покинуть Великобританию после выхода из Евросоюза. Свои опасения перспективой “жесткого Brexit” и разрыва с ЕС уже высказали Jaguar Land Rover, Airbus и BMW.

Также внутренние конфликты, скорее всего, не обойдут стороной и отношения Соединенного королевства и США.

– Для Великобритании США страна, которая может компенсировать потери от Brexit. Здесь вопрос в том, о чем они договорятся с Трампом, а во-вторых, куда пойдет эта история с торговой войной между США и ЕС. Если она пойдет дальше, то это будет иметь негативные последствия, – отмечает эксперт.

Илия Куса рассказывает, что в случае краха правительства Мэй и прихода к власти лейбористов, которые более критично относятся к США, то это скорее всего окончательно поколеблет экономические отношения между этими странами.

По словам эксперта, альтернативный сценарий выглядит так: Британия просто присоединится к тем странам Европы, которые сейчас переживают кризис в отношениях с Вашингтоном. Они могут начать формировать новый центр притяжения в мире, не так уж зависим от США.

Ранее Факты ICTV писали, что новым главой Министерства иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант.

Евгения Шапоренко

Фото: Dreamstime.