Спасательная операция в Таиланде: хронология и все, что следует знать

В Таиланде завершилась операция по спасению детей. 12 футболистов и их тренера успешно вывели наружу из затопленной пещеры. Факты ICTV собрали все, что известно о спасательной операции и ситуации в целом.

Что случилось

В Таиланде завершилась спасательная операция – из затопленной пещеры Тхам Луанг Нанг Нон вывели 12 детей и тренера.

Как спасали детей

Над спасением детей работала команда из 90 профессиональных дайверов – 40 тайских и 50 зарубежных.

Они проводили детей через узкие проходы с заиленных водой и скользкими выступлениями.

Путь к месту нахождения детей и обратно был сложным и опасным. Нужно погружаться в воду, забираться на подъемы, идти по колено в иле в масках для дыхания.

Каждого ребенка сопровождали по два дайвера, которые несли на себе баллоны с кислородом.

Несколько дней назад в ходе спасательной операции погиб один дайвер – он потерял сознание на обратном пути из пещеры.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

С чего все началось

12 игроков футбольной команды Вепрь в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером, который время от времени устраивал для них однодневные экскурсии.

Подростки пошли в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон (ответвления которого тянутся почти на 5 километров) и пропали.

Около входа в пещеру сотрудники парка нашли вещи игроков и тренера – мотоцикл и 11 велосипедов, а также рюкзаки, футбольные бутсы и другое спортивное оборудование.

Детей и тренера нашли спустя девять дней на небольшом сухом выступлении в затопленной пещере, однако оказалось, что спасательная операция может занять месяцы.

Схема пещеры

Как дети выжили в пещере

В пещере дети пробыли 9 дней почти без еды, воды и света, пока их нашли спасатели. Однако выжившие настолько ослабели, что не смогли бы даже выплыть самостоятельно.

Дайверы доставляли футболистам по трубкам кислород, а также еду и воду. Параллельно ребят обучали нырянию.

Почему их не могли спасти сразу

В сезон дождей пещеры Тхам Луанг Нанг Нон затапливает вода. Из-за этого подростки не смогли самостоятельно выбраться из пещеры наружу.

Спасателям пришлось бороться с подъемом воды, чтобы передать группе провизию. Все попытки откачать воду из пещеры были неуспешными.

Варианты спасения

Некоторое время власти совместно со всеми службами просчитывали разные варианты спасения детей.

Среди них – сверления отверстий в горной породе и даже ожидания до осени, пока не сойдет вода. В течение этих нескольких месяцев детей планировали обеспечивать необходимыми вещами.

Илон Маск предложил провести в пещеру плотную трубу из водонепроницаемого нейлона. Это позволило бы создать тоннель, по которому дети смогли бы безопасно выбраться наружу.

Позже в SpaceX построили небольшую подводную лодку из корпуса ракеты Falcon для спасения школьников из пещер. Маск доставил в Таиланд мини-субмарину, однако ее так не использовали.

Спасатели остановились на варианте с подводным плаванием – операция стартовала 8 июля.

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Хронология спасения

Первыми, кого вывели из подземелья, оказались двое мальчиков. Подросткам пришлось преодолеть свыше 4 км, чтобы выйти из пещер.

После спасения четверых детей операцию пришлось приостановить. Перерыв сделали для того, чтобы пополнить запасы кислорода, продолжить откачку воды из пещеры, а также дать спасателям время на отдых.

9 июля из затопленной пещеры вывели еще четверых детей. На третий день операции удалось спасти еще четверых детей и тренера.

Участие украинцев в операции

В спасательной операции участвовал дайвер из Украины Всеволод Коробов с другом. Украинец прошел сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере, помогал нести оборудование, прокладывал веревки для дайверов.

– Группа инструкторов, в частности, два человека из Украины – я и мой друг Максим прилетели сюда в минувшую пятницу как волонтеры. Нашей задачей было научить тайских “морских котиков” нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения. Мы помогали им в этом. Увидев, что от нас есть польза, тайские военные включили нас в команду поддержки, – рассказал Коробов.

Состояние спасенных детей

Двух мальчиков начали лечить от легочной инфекции. Они пробудут в больнице как минимум неделю.

У некоторых из спасенных мальчиков была низкая температура тела, у одного был слабый пульс, но все они уже пришли в норму. Жара у детей также не наблюдается.

Медики рассказали, что сначала детей кормили растворимой едой и энергетическими гелями, но теперь их перевели на легко усваиваемую еду.

Видеться с родными они могут пока только через стеклянную перегородку. Как только обследования подтвердят, что у мальчиков нет риска развития инфекций, им разрешат увидеться с семьями.

Однако они все равно должны будут держаться от них на расстоянии не менее двух метров.

Поскольку дети провели в темноте более двух недель, они вынуждены носить солнечные очки при солнечном свете.

Накажут ли тренера за поход в пещеры

Мнения в тайском обществе относительно тренера разделились. Одни обвиняют его в произошедшем, тогда как другие считают, что именно благодаря его навыкам дети смогли выжить в полузатопленной пещере без еды на протяжении 10 дней.

Фото: Linh Pham/Getty Images