Спасательная операция в Таиланде: из пещеры вывели всех детей и тренера

Спасательная операция в Таиланде завершилась. Из пещер вывели всех 12 детей и тренера.

Спасатели вызволили всех 12 детей и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, подтвердили местные власти.

По данным СМИ, все живы, но как минимум неделю им придется провести в больнице – у них нашли инфекцию.

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Напомним, сегодня в Таиланде начался третий день спасательной операции. Спасатели отказались использовать для спасения детей микро субмарину, которую предоставил Илон Маск.

Фото: Linh Pham/Getty Images