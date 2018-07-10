В Британии назначили нового главу МИД. Кто заменит Джонсона

После отставки Бориса Джонсона новым главой Министерства иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым главой Министерства иностранных дел страны Джереми Ханта, пишет BBC.

Джереми Хант является членом британского правительства с 2010 года. Ранее он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года – министром здравоохранения и социальной защиты.

Перед референдумом о выходе Британии из ЕС Хант заявлял, что не поддерживает разрыв отношений с Евросоюзом.

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По информации, решение премьер-министра о назначении Ханта главой МИД уже утвердила королева Великобритании Елизавета II.

Напомним, 9 июля Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании. По его словам, в правительстве не разделяют его позицию по Brexit.

Джонсон убежден, Великобритания движется к статусу колонии Евросоюза, поскольку принимает на себя обязательства, не имея возможности влиять на действия ЕС.

Фото: Jack Taylor/Getty Images