PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / В Польше полицейские отказались штрафовать водителей/

В Польше полицейские отказались штрафовать водителей

Польские дорожные полицейские протестуют против низких зарплат.

Польские дорожные полицейские 10 июля начали акцию протеста против низких заработных плат, в рамках которой они отказались штрафовать водителей за нарушение правил дорожного движения, ограничиваясь предупреждением там, где это возможно, передает Do Rzeczy.

– Если мы не сможем достичь соглашения, мы не выберемся с того пути, на который встали. Сигнал ясен — во время референдума, в котором приняли участие 30 тысяч полицейских, 99% проголосовали за проведение акции протеста, — заявили в руководстве полиции Польши.

Читайте: В Британии назначили нового главу МИД. Кто заменит Джонсона

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Польши требуют повышения зарплаты, ее ежегодной индексации, возвращение возможности выхода на пенсию раньше оговоренного срока, а также полной оплаты сверхурочных часов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал Польшу к пересмотру изменений в закон об Институте национальной памяти.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Мокрая форма и танцы: американские копы запустили флешмоб #Lipsyncbattle
Петро Порошенко
Порошенко призвал Польшу пересмотреть закон об Институте нацпамяти
Витік токсичних речовин у Польщі
Возле аэропорта Варшавы произошла утечка токсичных веществ, есть пострадавшие
Європарламент
Часть плана РФ. В Польше сказали, зачем Кремлю война на Донбассе
Анджей Дуда
Перезагрузки отношений с РФ не будет – президент Польши
Рухнула лестница: в Польше погиб украинский строитель
Пес “спас” полицейского, сделав массаж сердца
Польшу накрыл шторм: дерево убило заместителя мэра
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка