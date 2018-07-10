В Польше полицейские отказались штрафовать водителей

Польские дорожные полицейские протестуют против низких зарплат.

Польские дорожные полицейские 10 июля начали акцию протеста против низких заработных плат, в рамках которой они отказались штрафовать водителей за нарушение правил дорожного движения, ограничиваясь предупреждением там, где это возможно, передает Do Rzeczy.

– Если мы не сможем достичь соглашения, мы не выберемся с того пути, на который встали. Сигнал ясен — во время референдума, в котором приняли участие 30 тысяч полицейских, 99% проголосовали за проведение акции протеста, — заявили в руководстве полиции Польши.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Польши требуют повышения зарплаты, ее ежегодной индексации, возвращение возможности выхода на пенсию раньше оговоренного срока, а также полной оплаты сверхурочных часов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал Польшу к пересмотру изменений в закон об Институте национальной памяти.