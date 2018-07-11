Facebook оштрафовали за утечку данных пользователей

За утечку персональных данных пользователей Facebook заплатит $660 тыс.

Социальную сеть Facebook обязали заплатить штраф в размере $660 тыс. за сотрудничество с Cambridge Analytica и утечку персональных данных пользователей, сообщает The Guardian.

– Facebook не смог обеспечить такую ​​защиту, которую они должны соблюдать в соответствии с законом о защите данных. Штрафы нужны для наказания, но моя реальная цель – произвести изменения и восстановить доверие и уверенность в нашей демократической системе, – сказала комиссар по информации Элизабет Денхам.

В первом квартале 2018 года Facebook зарабатывала $664 тыс. каждые пять с половиной минут.

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К слову, после атаки на страницу FIFA в Facebook украинских пользователей начали массово проверять на ботов.