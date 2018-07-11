PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Facebook оштрафовали за утечку данных пользователей/

Facebook оштрафовали за утечку данных пользователей

За утечку персональных данных пользователей Facebook заплатит $660 тыс.

Facebook

Социальную сеть Facebook обязали заплатить штраф в размере $660 тыс. за сотрудничество с Cambridge Analytica и утечку персональных данных пользователей, сообщает The Guardian.

– Facebook не смог обеспечить такую ​​защиту, которую они должны соблюдать в соответствии с законом о защите данных. Штрафы нужны для наказания, но моя реальная цель – произвести изменения и восстановить доверие и уверенность в нашей демократической системе, – сказала комиссар по информации Элизабет Денхам.

В первом квартале 2018 года Facebook зарабатывала $664 тыс. каждые пять с половиной минут.

Читайте: Какие данные о пользователях собирает Facebook

К слову, после атаки на страницу FIFA в Facebook украинских пользователей начали массово проверять на ботов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка