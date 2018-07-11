PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Германия оказалась в плену России - Трамп/

Германия оказалась в плену России – Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Германию в зависимости от России в энергетической сфере.

Дональд Трамп

Германия “полностью под контролем” и “в плену у России” в вопросе проекта газопровода, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает AP.

По словам Трампа, Германия получает миллиарды долларов от газовых соглашений с Россией, тогда как 70% страны зависимы от российского газа.

– Германия полностью контролируется Россией, – подчеркнул Трамп.

Он также рассказал, что Германия получит еще и огромные прибыли от соглашения по газопроводу Северный поток-2.

Читайте: Северный поток-2 используется для давления на ЕС – Парубий

Трамп также возмутился, что США должны защищать Европу от России, тогда как она получает от РФ миллиарды долларов.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск назвал Северный поток-2 ошибкой, не отвечающей стратегическим интересам, безопасности и правилам.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка