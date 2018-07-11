Германия оказалась в плену России – Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Германию в зависимости от России в энергетической сфере.
Германия “полностью под контролем” и “в плену у России” в вопросе проекта газопровода, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает AP.
По словам Трампа, Германия получает миллиарды долларов от газовых соглашений с Россией, тогда как 70% страны зависимы от российского газа.
– Германия полностью контролируется Россией, – подчеркнул Трамп.
Он также рассказал, что Германия получит еще и огромные прибыли от соглашения по газопроводу Северный поток-2.
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Трамп также возмутился, что США должны защищать Европу от России, тогда как она получает от РФ миллиарды долларов.
Ранее президент Европейского совета Дональд Туск назвал Северный поток-2 ошибкой, не отвечающей стратегическим интересам, безопасности и правилам.
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images