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Спасательная операция в Таиланде: из пещеры хотят сделать туристическую достопримечательность

Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде могут сделать туристическую достопримечательность.

Порятунок дітей у Таїланді

Заместитель главы управления национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон заявил, что из пещеры Кхао Луанг, из которой спасли 12 детей и тренера, хотят сделать туристическую достопримечательность, сообщает ABC News.

Ворапонсатрон считает, что людям, которые наблюдали за спасательной операцией, может быть интересно увидеть пещеру.

– В этой ситуации сегодня я не хочу говорить о работе, но я думаю, что жителям Таиланда, нам повезло, что у нас появилась мировая достопримечательность, – сказал заместитель главы управления национальных парков Таиланда.

Он добавил, что окончательное решение будет принимать департамент природных ресурсов.

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Напомним, спасательная операция в Таиланде завершилась. Из пещеры вывели всех 12 детей и тренера.

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