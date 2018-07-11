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Саммит НАТО: деньги, борьба с терроризмом и скандал

На саммите НАТО обсудят усиление Альянса по сдерживанию и защите, борьбу с терроризмом.

НАТО

Во время саммита НАТО в Брюсселе лидеры стран-членов НАТО и стран-партнеров обсудят усиление Альянса по сдерживанию и защите, борьбу с терроризмом и вопрос распределения расходов, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, ожидается, что европейские союзники и Канада добавят дополнительно $266 млрд на оборону в настоящее время и до 2024 года.

По вопросам борьбы с терроризмом ожидается принятие решения о начале новой тренировочной миссии в Ираке и помощи в создании военных школ для повышения профессионализма иракских сил.

– Мы также обсудим реакцию НАТО на гибридные угрозы, а также согласуем создание новых контр-гибридных команд поддержки, чтобы оказывать помощь союзникам, которые находятся под такой угрозой, – сказал Столтенберг.

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Кроме того, генсек НАТО планирует встретиться с президентами Украины и Грузии.

Петр Порошенко и Георги Маргвелашвили также примут участие в панельной дискуссии, которая состоится в четверг после обеда.

Стоит отметить, что саммит проходит на фоне скандала, ведь президент США Дональд Трамп раздражен, что Европа мало финансирует организацию.

К слову, НАТО и Евросоюз усиливают сотрудничество. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского совета Дональд Туск подписали соответствующую декларацию.

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