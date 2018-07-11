Смоленская катастрофа: РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета

Российская сторона отказала Польши в реконструкции обломков самолета Ту-154М, в котором в 2010 году под Смоленском разбился президент Польщи Лех Качиньский и ряд польских чиновников.

Об этом говорится в заявлении подкомиссии Минобороны Польши с повторного расследования катастрофы.

– В связи с обращением с марта этого года подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы к российской стороне о возможном проведении в Смоленске реконструкции обломков, российская сторона ответила отказом, – говорится в сообщении.

В МИД РФ утверждают, что провести реконструкцию обломков самолета на месте “без прикосновения к ним, изменения их вида и особых признаков” якобы невозможно.

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– Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или полном отсутствии компетенций в сфере расследования авиакатастроф, – убеждены в Польше.

Согласно инструкции Международной организации гражданской авиации, реконструкция разбитого самолета “очень важна и необходима” для выяснения причин катастрофы.

Ранее польская подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы опровергла версию о том, что причиной крушения Ту-154 были действия пилотов. До столкновения самолета с землей, на борту произошло по меньшей мере два взрыва.

Фото: Gazeta Polska