Возле известного по “делу Скрипаля” ресторана случился инцидент – полиция

Полиция британского города Солсбери в четверг сообщила об инциденте, произошедшем в городе с молодым мужчиной.

– Сейчас мы имеем дело с инцидентом на Касл стрит, Солсбери, касающемся мужчины в возрасте порядка 30 лет. Учитывая текущие инциденты в Солсбери и Эймсбери, мы предпринимаем очень высокие меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность населения, – говорится в сообщении полиции в Twitter, пишет Интерфакс-Украина.

– Мы не хотим, чтобы люди волновались, но надеемся, что вы понимаете причины происходящего, – отмечает полиция.

Полиция отмечает, что в настоящий момент нет ничего, что указывало бы на увеличение уровня опасности для местных жителей.

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Британские СМИ отмечают, что инцидент произошел у ресторана Zizi, который фигурировал в “деле Скрипаля”.

Напомним, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.