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Такса выжила после падения с самолета и 6 дней в пустыне

Женщина нашла таксу, которая 6 дней скиталась по пустыне Атакама в Чили, выпав с самолета.

Ее хозяйка Дженис Кавьерес, летевшая с подругой местным рейсом, была ошеломлена, когда во время приземления в аэропорту Икике (Чили) обнаружила разломанную переноску. Таксы Гаспара в ней не было.

Сотрудники аэропорта предположили, что переноска выпала из грузового отсека при посадке самолета и сломалась. Появилось предположение, что испуганный Гаспар убежал в близлежащую пустыню, пишет Mirror.

Хозяйка таксы кинула клич в соцсетях. Откликнулись те, кто говорил, что действительно видел таксу в пустыне, но она убегала от людей.

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Авиакомпания и местные военные предоставили хозяйке собаки транспорт и людей для помощи в ее поисках. К счастью, таксу удалось найти и вернуть хозяйке.

К слову, еше одно чудо воссоединение случилось в США. Там кот вернулся к хозяину после 14 лет разлуки.

Фото: CEN/Twitter

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