Трамп о Путине: Он не мой враг

Президент США Дональд Трамп не смог назвать президента РФ Владимира Путина врагом. Однако он допустил, что когда-то он может стать его другом.

Об этом президент США Дональд Трамп заявив на пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита НАТО.

– Он не мой враг. Друг ли он мне? Нет, не друг. Но когда мы несколько раз встречались, мы неплохо справлялись. В конце концов он наш конкурент, он представляет Россию, а я – США. То есть в некотором смысле мы конкуренты, – заявив он.

Вместе с тем президент США допустил, что возможно когда-то Владимир Путин станет другом.

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Трамп также отметил, что не хочет, чтобы президент РФ “стал военной угрозой на континенте, именно поэтому НАТО увеличивает свои военные расходы“.

К слову, накануне саммита НАТО Дональд Трамп не смог сказать, кем для него является Путин, поэтому назвал его соперником.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images