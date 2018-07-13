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Johnson & Johnson заплатит $4,7 млрд компенсации заболевшим раком

Компания Johnson & Johnson должна заплатить $4,7 млрд компенсации 22 женщинам, у которых детская присыпка могла вызвать рак яичников. Такое решение принял суд американского штата Миссури.

Суд

Об этом сообщает ВВС Україна.

Согласно решению суда, Johnson & Johnson должна заплатить $550 млн компенсации и еще $4,1 млрд возмещения убытков.

Такой вердикт суда за результаты рассмотрения почти 9 тыс. исков, в том числе и по присыпкам.

Компания не признает претензий к своей продукции и планирует подавать апелляцию.

По словам женщин, после многолетнего использования детской присыпки компании и других тальковых продуктов у них развился рак яичников.

При этом их адвокаты утверждали, что компания знала о содержании асбеста в тальковой продукции еще с 1970-х годов, но не предупредила потребителей о рисках.

В то же время в Johnson & Johnson уверяют в безопасности талькового порошка.

Кстати, размер этой компенсации является крупнейшим в истории компании в рамках обвинений относительно тальковой продукции. Предыдущее было в 2017 году в Калифорнии, когда суд обязал выплатить женщине $417 млн ​​компенсации. Однако впоследствии его отменили.

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Напомним, два года назад суд обязал Johnson & Johnson выплатить $55 млн женщине, которая заболела раком яичников из-за использования их продукции.

Фото: pixabay.com

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