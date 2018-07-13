Мэй и Трамп договорились об “амбициозной” торговой сделке

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп договорились заключить торговую сделку после выхода королевства из Европейского союза (Brexit).

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает Вloomberg.

По словам Мэй, она согласилась провести “амбициозную” торговую сделку с Трампом.

В свою очередь президент США заявил, что “с нетерпением ждет завершения крупной двусторонней торговой сделки” с Британией.

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К слову, в рамках официального визита Дональда Трампа в Великобританию, президент США также встретится с королевой Елизаветой II.

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