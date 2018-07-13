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Обсужу с Путиным! Трамп назвал Северный поток-2 катастрофой

Президент США Дональд Трамп назвал российский Северный поток-2 настоящей катастрофой для Европы.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Евросоюз за согласие на строительство Северного потока-2 и назвал его настоящей катастрофой, сообщает Громадське.

– Я считаю, что Северный поток-2 – это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия имеет газопровод из России. Мне сообщали, что до 70% энергоресурсов Германии, после постройки нового газопровода, будет поставляться из России, – сказал Трамп.

Он добавил, что обсудит строительство Северного потока-2 во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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К слову, украинские активисты решили напомнить президенту США Дональду Трампу перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным о незаконно заключенном украинском режиссере Олега Сенцове.

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