США обвинили 12 россиян во вмешательстве в американские выборы

США выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы 12 сотрудникам российского ГРУ.

Министерство юстиции США предъявило обвинения во вмешательстве в американские выборы в 2016 году 12 сотрудникам российского Главного разведывательного управления, сообщает The New York Times.

Разведчиков обвинили во взломе серверов комитета Демократической партии и президентской кампании Хиллари Клинтон.

– Обвинение предъявили за несколько дней до того, как президент Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинках, – говорится в сообщении.

Обвинение является частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

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К слову, президент США Дональд Трамп считает, что России удалось посеять хаос своим вмешательством в американские выборы.